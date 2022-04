“कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना”: संसद में सुप्रिया सुले के साथ बातचीत के वायरल वीडियो पर बोले शशि थरूर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को कहा कि ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।’ उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि वह एवं सुप्रिया सुले नीति संबंधी एक प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे थे।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोकसभा में गत मंगलवार को नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा के समय का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला सदन में बोल रहे हैं और उसी समय उनके पीछे बैठीं सुप्रिया और थरूर आपस में बात कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और लोग इस पर चुटीले अंदाज में टिप्पणियां कर रहे हैं।

इस वीडियो को लेकर थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘जो लोग लोकसभा में मेरे और सुप्रिया सुले के बीच की संक्षिप्त बातचीत पर मजे ले रहे हैं, उनके लिए यह बताना चाहता हूं कि वह मुझसे नीति से संबंधित एक सवाल पूछ रही थीं क्योंकि वह अगली वक्ता थीं। वह (सुप्रिया) धीरे-धीरे बोल रही थीं ताकि फारूक साहब (उस वक्त के वक्ता) को परेशानी नहीं हो। मैं उन्हें (सुप्रिया) सुनने के लिए झुक गया था।’’

इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन्होंने फिल्म ‘अमर प्रेम’ के मशहूर गीत की कुछ पंक्तियां लिखीं। उन्होंने लिखा, “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना! कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना!”

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]