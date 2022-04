आलोचनाओं के बाद अक्षय कुमार ने पान मसाला का विज्ञापन करने के लिए मांगी माफी, ब्रांड से खुद को किया अलग

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने शाहरुख खान और अजय देवगन की एक पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन का समर्थन करने के लिए गुरुवार को अपने प्रशंसकों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वह इस ब्रांड के प्रचार से खुद को अलग कर रहे हैं। बता दें कि, पान मसाला का विज्ञापन करने के लिए अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था।

बता दें कि, पान मसाला के विज्ञापन के लिए अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी तंबाकू का प्रचार नहीं करने के लिए एक सार्वजनिक स्टैंड लिया था। विमल के विज्ञापन में अक्षय का शाहरुख और अजय के साथ जुड़ने का वीडियो सामने आने के तुरंत बाद यूजर्स ने अभिनेता का एक पुराना वीडियो साझा किया था, जिसमें वह जीवन में कभी भी तंबाकू का प्रचार न करने की बात कहते नजर आ रहे थे।

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद 54 वर्षीय अक्षय कतुमार ने सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक माफी जारी की। अभिनेता ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘‘मैं माफी चाहता हूं।’’ उन्होंने बताया कि वह पान मसाला ब्रांड से खुद को अलग कर रहे हैं और इससे अर्जित पूरी राशि किसी ‘‘नेक कार्य’’ के लिए दान करेंगे।

अक्षय ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘‘मैं अपने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से माफी मांगना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने तंबाकू का प्रचार न तो किया है और न ही करूंगा, मैं इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया का सम्मान करता हूं…’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरी विनम्रता के साथ इस ब्रांड से अलग होता हूं। मैंने इससे अर्जित पूरी रकम को किसी नेक कार्य के लिए दान करने का फैसला किया है।’’ अक्षय ने कहा कि संबंधित ब्रांड ‘‘मेरे लिए बाध्यकारी अनुबंध की कानूनी अवधि’’ तक विज्ञापन का प्रसारण जारी रख सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, मैं भविष्य में विज्ञापनों के चयन में बेहद सावधानी बरतने का वादा करता हूं। इसके बदले में, मैं आपका प्यार और शुभकामनाएं चाहूंगा।’’

बता दें कि, इससे पहले, मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी खुद को एक पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन से अलग कर लिया था। उन्होंने इसके प्रचार से अर्जित धनराशि को वापस करने की जानकारी भी दी थी।

बता दें कि, अजय देवगन माणिकचंद समूह द्वारा निर्मित विमल चबाने वाले तंबाकू के मूल ब्रांड एंबेसडर थे। अक्षय को बोर्ड में लेने से पहले कंपनी ने शाहरुख खान को अपने साथ लिया था। (इंपुट: भाषा के साथ)

