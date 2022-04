राणा अय्यूब के बाद अब आकार पटेल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारत छोड़ने से रोका गया

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें भारत छोड़ने से रोक दिया गया है। पटेल ने ट्वीट किया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि सीबीआई ने उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल की लिस्ट में डाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पत्रकार राणा अय्यूब को भारत छोड़ने से रोकने के कुछ दिनों बाद यह ख़बर सामने आई।

आकार पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा, “बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मुझे विदेश जाने से रोका गया। मेरा नाम एग्ज़िट कंट्रोल सूची में है। मुझे अमेरिका की इस यात्रा के लिए अदालत के आदेश के बाद पासपोर्ट वापस मिला था।”

पटेल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “इमिग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि मुझे सीबीआई ने इस लिस्ट में डाला है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी?”

immigration says CBI has put me on the list why @PMOIndia — Aakar Patel (@Aakar__Patel) April 6, 2022

पटेल ने लिखा, “सीबीआई अधिकारी ने कहा कि मैं लुक-आउट सर्कुलर पर हूं क्योंकि मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है।”

CBI officer called to say I am on the Look-Out Circular because of the case Modi govt has filed against Amnesty International India — Aakar Patel (@Aakar__Patel) April 6, 2022

एमेनेस्टी इंटरनेशनल पर मनी-लॉड्रिंग से जुड़े एक आपराधिक मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे राणा अयूब को भी पिछले हफ्ते मुंबई हवाई अड्डे पर भारत छोड़ने से रोक दिया गया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें यात्रा करने की अनुमति दे दी।

