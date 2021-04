अभिनेत्री नगमा हुईं कोरोना वायरस से संक्रमित, कुछ दिन पहले ही ली थीं कोविड वैक्सीन की पहली खुराक

अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और फिलहाल वह घर में पृथक-वास में हैं। 50 वर्षीय अभिनेत्री ने ट्विटर पर लिखा कि दो अप्रैल को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेने के बाद वह संक्रमण की चपेट में आ गईं। नगमा ने अपने प्रशंसकों से टीका लगवाने के बावजूद सतर्क रहने को कहा।

अभिनेत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, “कुछ दिनों पहले मैंने टीके की पहली खुराक ली थी। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है, इसलिए मैंने घर पर खुद को पृथक कर लिया है।” उन्होंने आगे लिखा, “सभी कृपया ध्यान रखें और वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद भी किसी भी तरह की आवश्यक सावधानी न बरतें। किसी को हतोत्साहित न करें, सुरक्षित रहें।”

Had taken my 1st dose of Vaccine a few days ago tested for Covid-19 yest, my test has come ‘Positive’ so Quarantined myself at home. All Please take care and take al necessary precautions even after taking the 1st dose of Vaccine do not get complacent in anyway manner #staysafe !

— Nagma (@nagma_morarji) April 7, 2021