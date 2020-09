बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने मंगलवार को कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के लिए हो रही ”घटिया बातों” से उनका दिल टूट जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्रासदी ”मीडिया सर्कस” में बदल गई है।

अभिनेता राजपूत को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके पैसे के गलत इस्तेमाल को लेकर सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों के खिलाफ जांच कर रही है। बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे और इस मामले की मीडिया में हो रही कवरेज को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे हैं।

दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू ने रिया को कथित तौर पर घेरे जाने को लेकर मीडिया पर निशाना साधा था। लक्ष्मी मान्चू ने रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में एक लंबा-चौड़ा ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हुए मीडिया ट्राइल पर सवाल उठाए थे।

मांचू की टिप्पणी के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बालन ने विद्या बालन किया, भगवान आपकी रक्षा करे लक्ष्मी मान्चू, आपने यह मुद्दा उठाया। कितनी खराब बात लगती है न ये कि हमारे प्यारे और शानदार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मीडिया सर्कस बना दिया गया है। इसी के साथ एक महिला होने के नाते मुझे रिया चक्रवर्ती के लिए भी बुरा लगता है। जिस तरह से उनपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था ‘बेगुनाह, दोषी साबित होने से पहले’? अभी जो दिख रहा है वह तो यह दिख रहा है कि लोगों ने रिया को ‘दोषी मान लिया है, वह भी बेगुनाह साबित होने से पहले’। कुछ तो ईमानदारी दिखाइए एक नागरिक होने के नाते और लॉ पर विश्वास रखिए।

इससे पहले तापसी ने लोगों से अपील की थी कि वे लॉ में विश्वास रखें और खुद से चीजों के बारे में कुछ भी न कहें। एक्ट्रेस लक्ष्मी मानचू की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए तापसी लिखती हैं कि मैं सुशांत को पर्सनल लेवल पर नहीं जानती थी और न ही रिया को जानती हूं। हां, लेकिन इतना जरूर पता है कि किसी को दोषी तब तक नहीं ठहराना चाहिए जब तक प्रूव नहीं हो जाता। आप लॉ से ऊपर नहीं हैं। लॉ पर विश्वास रखिए।

I didn’t know Sushant on a personal level nor do I know Rhea but what I know is, it only takes to be a human to understand how wrong it is to overtake judiciary to convict someone who isn’t proven guilty. Trust the law of the land for your sanity and the deceased’s sanctity 🙏🏼 https://t.co/gmd6GVMNjc

— taapsee pannu (@taapsee) August 30, 2020