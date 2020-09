सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और उनकी पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती से सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सोमवार को रिया से लगातार चौथे दिन पूछताछ की और उन्हें एक बार फिर से तलब किया गया है। वहीं, रिया चक्रवर्ती ने अपनी बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा होने के लिए मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मुंबई के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, “अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपनी बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा होने के लिए मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह मीडिया को बताएं कि वह उनके रास्ते में बाधा ने बने और संवैधानिक अधिकारों के अनुसार काम करें।”

Actor Rhea Chakraborty has filed a complaint against media for gathering inside her residential building. She has asked Police to convey to the media not to obstruct her way and work according to constitutional rights: Mumbai Police official

