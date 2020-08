दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने शुक्रवार की रात को पिछले साल की कई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। इनमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक किसी को डूबी लेने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। इस डूबी ड्रग को गूगल केनेबिस सिगरेट के रूप में डिफाइन करता है। वहीं, एक अलग चैट में सैमुअल मिरांडा ने ब्लूबेरी कुश की तस्वीरें भेजीं हैं। एक अन्य चैट में सिद्धार्थ पिठानी ने पुष्टि की है कि सुशांत को डूब्स मिला है या नहीं।

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने असत्यापित ट्विटर अकाउंट से ‘एनआईएफडब्ल्यू’ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। इस ग्रुप के सदस्यों में आयुष एसएसआर, आनंदी एसएसआर, सिद्धार्थ पिठानी एसएसआर, रिया समेत अन्य नाम शामिल हैं। हालांकि, इन चैट में शामिल अधिकांश लोगों को उनके नाम से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस मोबाइल का मालिक कौन है, यह अभी तक रहस्य है।

30 जुलाई 2019 के स्क्रीनशॉट में सुशांत की प्रेमिका रिया ने लिखा है, “डूबी की आवश्यकता है”। जिस मोबाइल के ये स्क्रीनशॉट हैं, उसके मालिक की ओर से इस मैसेज का रिप्लाई आता है कि “ले रहा हूं”। रिया के मैसेज पर आयुष एसएसआर लिखते हैं, “रोलिंग।” इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी एसएसआर टिप्पणी करते हैं, “मिरांडा यहां है।” फिर मोबाइल का मालिक जवाब देता है, “वाटरस्टोन्स की बुकिंग उस दिन के लिए रद्द हो गई है।” कुछ और बातचीत के बाद रिया ने कहा, “क्या हमारे पास एक डूबी है?” इस पर मोबाइल का मालिक जबाव देता है, “चेकिंग कर रहा हूं। रोलिंग कर रहा हूं और इसे लेने की कोशिश कर रहा हूं।”

श्वेता द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में 27 अगस्त, 2019 की एक चैट में सैमुअल मिरांडा ने मोबाइल के मालिक को लिखा है, “एके47 और ब्लूबेरी कुश।” साथ ही उसने तस्वीरें भी साझा की हैं। श्वेता ने इन स्क्रीनशॉट को कैप्शन दिया है, “ये क्या चल रहा था?” साथ ही उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। श्वेता ने कुछ और स्क्रीनशॉट साझा किए हैं, जिनमें मोबाइल मालिक को कहा गया है कि हमेशा जाते समय अपने साथ डूबी जरूर रख लें।

टीम एसएसआर नाम के एक अलग ग्रुप में सिद्धार्थ पिठानी एसएसआर ने पूछा है कि क्या एसएसआर ने डूबी ले ली है। इसके अलावा रिया के भाई शोविक ने मोबाइल मालिक को लिखा है कि “जल्दी पहुंचो और आयुष को डूबीज लेने के लिए भी कहो।” इन स्क्रीनशॉट को लेकर श्वेता ने पूछा है कि, “इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें।” श्वेता के इन ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने इन्हें शॉकिंग बताया है।

एक अलग ट्वीट में श्वेता ने रिया पर मीडिया के सामने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्यूज चैनल को इंटरव्यू देती रिया चक्रवर्ती का एक क्लिप साझा किया, और लिखा, “आप इस बात से चिंतित हैं कि आप अपनी 17 हजार की ईएमआई कैसे चुकाएंगी, कृपया मुझे बताएं कि इस केस के लिए आप भारत के सबसे महंगे वकील को आप कैसे फीस दे पा रही हैं?”

You are worried about how you will be paying 17,000 in EMI, please tell me how are you paying the most expensive lawyer of India you have hired?? #RheaTheLiar pic.twitter.com/ulGTWjnW5I

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 28, 2020