तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021: BJP ने अपने वीडियो कैंपेन में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पत्नी की लगाई तस्वीर, फजीहत होने पर डिलीट किया ट्वीट

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ईकाई को उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी फजीहत झेलना पड़ा जब उन्होंने चुनाव प्रचार के सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपने इस अपने वीडियो कैंपेन में भाजपा ने जिस महिला कलाकार को दिखाया गया, वो कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम थीं। जैसे ही यह बात सामने आई तो, उस वीडियो को भाजपा ने तुरंत ही अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया।

दरअसल, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राज्य इकाई ने अपने ट्वीटर पेज पर “लेट लोटस ब्लूम, लेट द तमिलनाडु ग्रो” शीर्षक से एक वीडियो साझा किया था। इस प्रमोशनल वीडियो ने तमिल भाषा और संस्कृति की महानता को दिखाया गया है। यह भी बताया गया है कि भगवा पार्टी राज्य को बढ़ने में कैसे मदद कर रही है। वीडियो में राज्य के सांस्कृतिक मूल्य को उजागर करने के लिए एक शास्त्रीय नृत्यांगना की फुटेज दिखाई गई है। यह शास्त्रीय नृत्यांगना प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम हैं।

इसके खुलासे के बाद तमिलनाडु भाजपा को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस वीडियो के लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जिसके बाद भाजपा ने उस वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया।

उधर, तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया कि भाजपा ने श्रीनिधि की तस्वीर बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल की है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के पास अपना कोई विजन नहीं है। वहीं, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी ट्विटर पर इस जानकारी को साझा किया।

Dear @BJP4TamilNadu, we understand 'consent' is a difficult concept for you to understand, but you cannot use Mrs Srinidhi Karti Chidambaram's image without her permission. All you've done is prove that your campaign is full of lies & propaganda. pic.twitter.com/CTYSK9S9Qw

— Tamil Nadu Congress Committee (@INCTamilNadu) March 30, 2021