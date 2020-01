‘गैंगस्टर करीम लाला से मिलती थीं इंदिरा गांधी’, संजय राउत ने बयान पर दी सफाई, कांग्रेस भड़की

शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई में पुराने डॉन करीम लाला से मुलाकात की थीं। राउत ने मुंबई में लोकमत मीडिया समूह के पुरस्कार समारोह के दौरान एक साक्षात्कार में यह दावा किया। राउत के बयान पर राजनीतिक घमासान मच गया है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने राउत से बयान वापस लेने मांग की। वहीं, अब संजय राउत ने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि वह इंदिरा गांधी और नेहरू की हमेशा से इज्जत करते आए हैं।

संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा, मैं इंदिरा, नेहरू और गांधी परिवार का हमेशा सम्मान करते हुए आया हूं। जब मैं विपक्ष में था तो उस वक्त भी मैं इंदिरा जी का सम्मान करता था। जब-जब इंदिरा गांधी पर हमला हुआ तो मैंने उनका बचाव किया था। संजय राउत ने अपने बयान में कहा, अफगानिस्तान के पठानों के नेता के रूप में मुलाकात होती थी। इसलिए, लोग पठान समुदाय की समस्याओं के बारे में उनसे मिलते थे।

Sanjay Raut, Shiv Sena: Many political people used to come to meet Karim Lala, times were different back then. He was a leader of the Pathan community, he had come from Afghanistan. So, people used to meet him over the problems faced by the Pathan community. https://t.co/4X45RmimEj pic.twitter.com/kZvnMnQiLc

