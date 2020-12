अपने बयानो को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ गुरुवार की शाम बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें अभिनेत्री पर उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए लगातार देश में ‘नफरत और घृणा’ फैलाने का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कंगना के ट्वीट से देश में लगातार नफरत फैलाने, देशद्रोह फैलाने की कोशिश होती है और देश को उनके अतिवादी ट्वीट्स से विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया में उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अपने खिलाफ दायर इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि ट्विटर एकमात्र ऐसा मंच नहीं है जहां वह अपनी राय दे सकती हैं।

कंगना ने ट्विटर पर लिखा है, “मैं लगातार अखंड भारत की बात कर रही हूं। टुकड़े-टुकड़े गैंग से हर रोज लड़ रही हूं और मुझ पर ही देश बांटने का आरोप लग रहा है। वाह! क्या बात है, खैर मेरे लिए ट्विटर अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है।” उन्होंने कहा, “टुकड़े गैंग याद रखना, मेरी आवाज दबाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा और फिर मैं हर भारतीय के जरिए बोलूंगी और यही मेरा सपना है। तुम जो भी करोगे, मेरा सपना और मकसद ही सच होगा। इसीलिए मैं खलनायकों को प्यार करती हूं।”

So tukde gang remember you will have to kill me to suppress my voice, and then I will speak through every Indian and that’s precisely my dream, whatever you do inevitably you will make me realise my dream and purpose and that’s why I respect my villains ❤️

December 3, 2020