“इस हमले से हमारी बड़ी जीत हुई हैं”: पुलवामा हमले पर रिपब्लिक टीवी के संस्थापक ने की थी कथित तौर पर टिप्पणी; व्हाट्सएप चैट वायरल होने पर बुरी तरह फंसे अर्नब गोस्वामी

अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी और BARC के पूर्व CEO पार्थ दासगुप्ता के कथित व्हाट्सएप चैट इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आंतकी हमले पर भी कथित तौर पर टिप्पणी की थी। गोस्वामी ने कहा था कि, इस हमले से हमारी बड़ी जीत हुई हैं। इन कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

गौरतलब है कि, जम्‍मू कश्‍मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की बस को टक्कर मार दी थी, इस आतंकी हमले में CRPF के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब पुलवामा हमले को लेकर ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी अब बुरी तरह फंसते नज़र आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि, अर्नब गोस्वामी और BARC के पूर्व CEO पार्थ दासगुप्ता के कथित व्हाट्सएप चैट शुक्रवार (15 जनवरी) को सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। 14 फरवरी 2019 की एक कथित चैट में गोस्वामी BARC के पूर्व से कहते हैं, “यह हमला हमने पागलों की तरह जीता है।”

बता दें कि, यह संदेश उसी दिन भेजा गया था जब जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर हमला करने के बाद 40 सीआरपीएफ कर्मियों की जान चली गई थी।

चैट को लेकर कुछ ट्विटर पर ये भी कहा जा रहा है कि गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले सहित कुछ संवेदनशील घटनाओं के बारे में कथित रूप से पूर्व सूचना थी।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

40 Indian soldiers died in Pulwama. Sleaze ball Arnab Goswami gloated “ it’s good for the big man he will win the elections”. The reality of those who call other Indians “anti national”

What's known so far abt #Arnabgate

?

Arnab calls fellow journalists names?

Celebrated martyrdom of CRPF Jawans at Pulwama?

Already knew abt BalaKot extravaganza before it was done?

Has deep Links with PM and can use it to any limit?

Was waiting for Arun Jaitley to die?

— Vinay Kumar Dokania 🇮🇳 🖐️ (@VinayDokania) January 15, 2021