खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की जद्दोजहद के बीच देश की राजधानी दिल्‍ली में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली में मणिपुर की रहने वाली एक महिला से अभद्रता करने और उसके ऊपर थूक कर उसे कोरोना कहने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज मामले की जांच शुरु कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मणिपुर की रहने वाली एक लड़की को पहले शख्स ने ‘कोरोना’ कहा और फिर उसके ऊपर थूक दिया। आरोपी बाइक पर सवार था। जानकारी के मुताबिक लड़की मुखर्जी नगर इलाके में खरीददारी करके अपने घर जा रही थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रविवार रात आरोपी सड़क में अंधेरे का फायदा उठाकर उसके नज़दीक आया और ‘कोरोना… कोरोना’ कहकर उसके ऊपर थूक दिया।

पीड़िता के मुताबिक, बाइक सवार आरोपी की उम्र करीब 50 साल के करीब होगी। पीड़िता मुखर्जी नगर में एक किराए के मकान में रहती है और एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने लड़की की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आइपीसी 509 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Delhi Police has registered a case under section 509 of the Indian Penal Code against a man who allegedly spat on a woman belonging to Manipur and called her "Corona" in Vijay Nagar area of north Delhi last night. pic.twitter.com/lBk88QGr8U

— ANI (@ANI) March 23, 2020