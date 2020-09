अंग्रेजी समाचार चैनल ‘टाइम्स नाउ’ संग एक इंटरव्यू में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर पर्सनल वार करते हुए उन्हें ‘सॉफ्ट पॉर्म स्टार’ बता दिया। कंगना ने यह भी कहा कि उर्मिला अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानी जाती हैं। कंगना रनौत अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उनके शब्दों के चलते उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं और जमकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, भाजपा समर्थक अभिनेत्री के साथी महिला के लिए अपमानजनक शब्दों पर इंटरव्यू के दौरान ‘मुस्कुराने’ के लिए टाइम्स नाउ की नविका कुमार को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लोग उन्हें भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

टाइम्स नाउ संग इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा कि मुझे राजनीति में टिकट मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उर्मिला के पास भी एक है। वह मेरे संघर्षों का मजाक बना रही हैं। व उनकी पहचान क्या है? उन्हें उनकी फिल्मों के लिए तो याद रखा नहीं जाता है। वो एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। जब उन्हें टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता।”

Two Peak Feminists 🙏 Kangana : Urmila is a soft porn star.

Navika : Hehehe pic.twitter.com/7OGptESvtd — Tempest (@ColdCigar) September 16, 2020

वहीं, भाजपा समर्थक अभिनेत्री कंगना रनौत ने जब साथी महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो इंटरव्यू के दौरान ‘मुस्कुराने’ के लिए टाइम्स नाउ की नविका कुमार को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लोग उन्हें भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

Now Kangana and Navika kumar has stooped so low that they are calling Urmila a soft porn star and smiling and still people will support her. What a disgusting person she is. https://t.co/ER1WWnGei4 — Shreyansh (@shrey11v) September 16, 2020

And look at Navika, she is laughing when Kangana calls Urmila soft porn actress.

Stop calling yourself Journalist @navikakumar — Nirmala Tai (@CrypticMiind) September 16, 2020

Not surprised by #GutterMouth but I wonder that inspite of being FEMALE JOURNALIST

Navika was laughing when Kangana called Urmila ji soft **** actress.

No reason left to call her Journo! BJP is risk for Morales in every profession & #DFisCurse coz dis dirtygame is his strategy! https://t.co/u4a4z6lg0o — Anagha Acharya – अनघा आचार्य (@AnaghaAcharya) September 16, 2020

Navika's journalism has gone to the dogs..look at her cheeky smile as this K Virus calls Urmila a soft porn star..We sure need a vaccine both for Corona as well as Kangana.. — Swati J. Pant (स्वाति जाेशी पंत) (@sjp_ntl) September 16, 2020

बता दें कि, उर्मिला ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन का सपोर्ट करते हुए कंगना के लिए कहा था कि इस तरह राजनीतिक मामलों में पड़कर कंगना बीजेपी का टिकट चाहती हैं। उर्मिला ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था, ‘कंगना उन सभी लोगों की बेइज्जती कर रही हैं जिन्होंने उन्हें प्यार और सम्मान दिया। कंगना देश की जनता के लिए एक गलत उदाहरण पेश कर रही हैं।’

बता दें कि, उर्मिला मातोंडकर ने अपने एक इंटरव्यू में हिमाचल को ड्रग्स का गढ़ बताया था। उर्मिला ने कंगना से कहा- ‘पूरा देश ड्रग्स के खतरे का सामना कर रहा है। क्या उन्हें पता है कि जहां से वो आती हैं, यानी हिमाचल प्रदेश खुद ड्रग्स का एक गढ़ है। कंगना को सबसे पहले अपने राज्य से इसकी शुरूआत करनी चाहिए।’

बता दें कि, अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने इस मामले में जया बच्चन का समर्थ करते हुए कहा, बॉलीवुड का सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा और कोई भी ड्रग्स या परिवारवाद का आरोप लगाकर नीचे नहीं गिरा सकता। मुझे नाम, सम्मान, प्रसिद्धि सभी इसी इंडस्ट्री से मिला है। ऐसे आरोप लगना वास्तव में दुखद है। मैं बताना चाहती हूं कि बॉलीवुड एक खूबसूरत जगह, एक रचनात्मक दुनिया, एक कला और संस्कृति उद्योग है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता होगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं की पूरी इंडस्ट्री ही खराब है।

वहीं, उर्मिला ने भी बिना नाम लिए कंगना को जवाब दिया है। उर्मिला मातोंडकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो के साथ लिखा, ‘प्रतिशोध मनुष्य को जलाती रहती है, संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का उपाय होता है। शिवाजी महाराज अमर रहे। उर्मिला ने कैप्शन में लिखा- ‘जय महाराष्ट्र, जय हिंद, शुभ रात्रि।’