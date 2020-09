अंग्रेजी समाचार चैनल ‘टाइम्स नाउ’ ने हाल ही में पिछले दिनों सनसनीखेज तरीके से दावा किया था कि गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने ड्रग रैकेट मामले में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सह-कलाकार सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था। लेकिन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कथित तौर पर इस खबर को फर्जी करार दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने के लिए कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी ने कथित तौर पर सैफ अली खान की बेटी सहित बॉलीवुड सितारों को लेकर कोई सूची तैयार करने से इनकार किया है। इस ताजा खुलासे के बाद टाइम्स नाउ और उसकी संपादक नविका कुमार अपनी फर्जी ख़बर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, टाइम्स नाउ के पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट में सनसनीखेज तरीके से दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग रैकेट मामले में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सह-कलाकार सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था। लेकिन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कथित तौर पर इस खबर को फर्जी करार दे दिया।

फ्री प्रेस जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में NCB के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ​​के हवाले से लिखा, “हमने कोई बॉलीवुड सूची तैयार नहीं की है। पहले तैयार की गई सूची तस्करों की थी। यह बॉलीवुड के साथ भ्रमित हो रहा है।” मल्होत्रा ​​ने टाइम्स नाउ द्वारा किए गए दावे को भी खारिज कर दिया कि रिया ने अपने कबूलनामे में सारा और रकुल प्रीत का नाम लिया था।

इस ताजा खुलासे के बाद टाइम्स नाउ और उसकी संपादक व वरिष्ठ पत्रकार नविका कुमार अपनी फर्जी ख़बर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद NCB ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

The NCB has denied this alleged @navikakumar scoop on Sara Ali Khan & 2 others being drug users. Why doesn’t @IndEditorsGuild read the riot act to @vineetjaintimes who puts this kind of fake news on air? pic.twitter.com/jvl96ezBAs — Swati Chaturvedi (@bainjal) September 13, 2020

After this incident, how are we confident that whatever @republic and @TimesNow have shown in their channels are not fake. Are we still going to trust them? https://t.co/LLVqewTZto — Shreyansh (@shrey11v) September 13, 2020

Wondering who were the sources of Times Now.. These girls were brutally trolled on social media based on that report and if it was a fake report, who will take the responsibility? #Circus https://t.co/WUC44uukub — Priyanka Hemanti Bhatt (@iPriyankaBhatt) September 13, 2020

इस बीच, टाइम्स नाउ की नविका कुमार ने ट्वीट करते हुए अपनी रिपोर्ट का बचाव किया है, उन्होंने कहा कि, “… स्टोरी ने कहा गया था कि इन 3 को एनसीबी को अपने बयान में रिया द्वारा नामित किया गया था। उन्होंने साथ में ड्रग्स का सेवन किया। वह स्टोरी थी। बाकी आपका सामान्यीकरण है। मैं अपनी स्टोरी के साथ खड़ी हूं। और हमारे दर्शकों को स्पष्ट करना। आपकी टिप्पणी मायने नहीं रखती है।”

उल्लेखनीय है कि, सुशांत का शव 14 जून को उसके मुंबई में बांद्रा स्थित उनके फ्लैट से बरामद हुआ था। अभिनेता के मौत की ख़बर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है, किसी को अंदाजा नहीं था कि फिल्म जगत का एक ऐसा कलाकार जिसने इतने थोड़े से वक्त में इतना मुकाम हासिल किया है वो कुछ ऐसा कदम उठा सकता है। बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच चल रही है।