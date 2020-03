पूर्व मिस इंडिया और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नेहा धूपिया इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर खरी-खोटी सुना रहे है। दरअसल, हाल ही में अभिनेत्री को ‘रोडीज’ में दिए गए एक बयान को लेकर काफी ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। अब नेहा धूपिया के समर्थन में अभिनेत्री तापसी पन्नू उतरी हैं और उन्होंने ट्वीट कर ट्रोलर्स को खूब फटकार भी लगाई है।

दरअसल, फिलहाल ‘रोडीज’ में ऑडिशंस चल रहे हैं और इस दौरान शो में आए एक कंटेस्टेंट ने बताया था कि उसने अपनी कथित गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था। ‘रोडीज में कंटेस्टेंट बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था क्योंकि वह 5 अन्य लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप में थी और उसे चीट कर रही थी।

इस पर नेहा धूपिया ने कंटेस्टेंट को सुनाते हुए कहा था कि, “यह जो तू बोल रहा है ना कि एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, यह उसका फैसला है शायद तुझ में ही कोई कमी हो। लेकिन तुम्हें लड़की को थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है।” अपने इस बयान को लेकर नेहा खूब ट्रोल हुईं। अब नेहा के सपोर्ट में तापसी पन्नू उतरी हैं।

हाल ही में तापसी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में अभिनेत्री ने ट्रोलर्स को खूब फटकार लगाई है। बता दें कि, नेहा धूपिया ने हाल ही में एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने अपने बयान को गलत तरीके से दिखाने की बात कही थी। एक्ट्रेस ने साथ ही ये भी कहा था कि उनके परिवार के लोगों को गालियों भरे मैसेज आ रहे हैं।

नेहा धूपिया के इसी पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तापसी पन्नू ने लिखा, “उन लोगों को यह पता होना चाहिए, जो आपके और आपके परिवार के लिए अपमानजनक पोस्ट लिख रहे हैं कि वह भी नैतिक कम्पास के दाईं ओर नहीं हैं, वह सिर्फ मशाल लेकर चलने का दिखावा कर रहे हैं। नैतिक रूप से व्यभिचार गलत है और हिंसा भी गलत है।”

बता दें कि, यह कोई ऐसा पहली बार नहीं है जब अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया हो। वो अक्सर ट्रोल करने वालों को जवाब देती रहती है।

For all the ppl writing abusive and harassing messages to you and your family should know, they aren’t on the right side of the moral compass they r acting to be the torch bearers of. Adultery is wrong morally n so is violence. One can’t be the response to the other. https://t.co/L9f8JLJB2m

— taapsee pannu (@taapsee) March 14, 2020