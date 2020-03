भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्‍यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के बाद वह सबके निशाने पर आ गए है। भाजपा के पूर्व नेताओं समेत कई विपक्षी पार्टियां और नेता रंजन गोगोई को राजसभा के लिए नामित करने पर सवाल उठा रहे है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी खुलकर सामने आ गए है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर निशाना साधा।

जस्टिस काटजू ने मंगलवार (17 मार्च) की रात को अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “मैं 20 साल के लिए वकील और दूसरे 20 के लिए जज रहा हूं। मैंने कई अच्छे जजों और कई बुरे जजों को जाना। लेकिन मैं भारतीय न्यायपालिका में किसी भी न्यायाधीश को इस यौन विकृत रंजन गोगोई के जितना बेशर्म और अपमानजनक नहीं जानता। शायद ही कोई दोष है जो इस आदमी में नहीं था।”

जस्टिस काटजू का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ख़बर लिखे जाने तक उनके इस ट्वीट को 5 हजार से अधिक रीट्वीट और 16 हजार से ज्यादा लोग लाइक्स कर चुके है।

I have been a lawyer for 20 yrs and a judge for another 20. I hv known many good judges & many bad judges. But I have never known any judge in the Indian judiciary as shameless & disgraceful as this sexual pervert Ranjan Gogoi. There was hardly any vice which was not in this man

