कपिल सिब्बल बोले- न्यायपालिका और खुद की ईमानदारी से समझौते के लिए याद किए जांएगे रंजन गोगोई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को लेकर मंगलवार को दावा किया कि गोगोई न्यायपालिका और खुद की ईमानदारी से समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे।

कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, ”न्यायमूर्ति एच आर खन्ना अपनी ईमानदारी, सरकार के सामने खड़े होने और कानून का शासन बरकरार रखने के लिए याद किए जाते हैं।” उन्होंने दावा किया कि न्यायमूर्ति गोगोई राज्यसभा जाने की खातिर सरकार के साथ खड़े होने और सरकार एवं खुद की ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे।

Justice H R Khanna remembered for :

1) his integrity

2)standing up to govt.

3) upholding rule of law

Ranjan Gogoi for

lapping up a Rajya Sabha nomination for

1) being saved by govt.

2) standing in line with it

3) compromising his own and the integrity of the institution

— Kapil Sibal (@KapilSibal) March 17, 2020