“उस पर और आप पर शर्म आती है”: कथित व्हाट्सएप चैट मामले में अर्नब गोस्वामी का बचाव करने पर इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने एक्टिविस्ट पर साधा निशाना

हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर के उस ट्वीट पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर उनका बचाव किया था। बता दें कि, टीआरपी के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार BARC के पूर्व CEO पार्थ दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इन चैटों को लेकर गोस्वामी यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कथित व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के वाहन पर हुए आंतकी हमले पर भी कथित तौर पर टिप्पणी की थी। 14 फरवरी 2019 की एक कथित चैट में गोस्वामी BARC के पूर्व से कहते हैं कि, इस हमले से हमारी बड़ी जीत हुई हैं। वहीं, कुछ अन्य चैटों में अर्नब गोस्वामी ने कथित तौर पर बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की जानकारी पहले से होने का भी दावा कर रहे है।इन चैटों को लेकर लोग अब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच, एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर ने अर्नब गोस्वामी का बचाव किया हैं।

राहुल ईश्वर ने अर्नब गोस्वामी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ”मैं 12 साल से अर्नब गोस्वामी जी को जानता हूं। वह एक देशभक्त है जो हमारी मातृभूमि भारत से प्यार करता है। मैं उनके कई पदों से पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन अर्नब ने हमारे राष्ट्र के लिए कुछ भी बुरा नहीं माना। #StayStrong #RepublicTV।” ईश्वर ने अपने इस ट्वीट में रिपब्लिक टीवी को भी टैंग किया हैं।

ईश्वर के इस ट्वीट पर विशाल ददलानी ने लिखा, “अगर उसने 40 सैनिकों की मौत को “बड़ी जीत” के रूप में मनाया और इसपर आप इसका बचाव करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी देशभक्ति स्पष्ट रूप से संदिग्ध है। उस पर और आप पर शर्म आती है।”

If he celebrated the death of 40 of our soldiers as a "Big win", and you are choosing to defend that, then YOUR own patriotism is clearly questionable.

Shame on him and on you. https://t.co/9pm6lGBtqd

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 17, 2021