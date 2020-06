देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक चलती बस में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर जा रही एक बस में सवार थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर जा रही एक चलती बस में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस का कहना है कि, “एक मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने बस को जब्त कर लिया है और अन्य आरोपियों को जल्द ही पकड़ लेंगे।”

Noida: A woman was allegedly gang-raped in a moving bus that was going from Pratapgarh to Gautam Buddha Nagar. Police say, "A case has been registered and one of the accused has been arrested. We have seized the bus & will nab other accused soon". (17.06.2020) pic.twitter.com/fSkuouajIc

— ANI UP (@ANINewsUP) June 17, 2020