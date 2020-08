राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने देशभर में मनाई जा रहे मुस्लिम समुदाय के पर्व ईद उल-अज़हा पर देशवासियों को मुबारकबाद दी है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद-उल-अजहा पर सभी देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा, “ईद मुबारक! ईद-उल-जुहा का त्‍योहार आपसी भाईचारे और त्‍याग की भावना का प्रतीक है, लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है.आइए, इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और COVID19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद-उल-अजहा की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह पर्व न्यायपूर्ण, समरसतापूर्ण और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमें प्रेरित करेगा। ईद-उल-अजहा को कुर्बानी का त्योहर भी कहते हैं। मोदी ने ट्वीट किया, “ईद मुबारक. ईद-उल-अजहा (Eid al-Adha) पर बधाई। यह दिन हमें न्यायपूर्ण, समरसतापूर्ण और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करे।” उन्होंने कहा कि भाईचारे और करुणा की भावना आगे बढ़े।

Eid Mubarak!

Greetings on Eid al-Adha. May this day inspire us to create a just, harmonious and inclusive society. May the spirit of brotherhood and compassion be furthered.

