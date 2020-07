अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल, अर्नब गोस्वामी इस बार बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के फैंस ने निशाने पर हैं। ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक के खिलाफ अभिनेता के फैंस का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि ट्विटर पर ‘#देशद्रोही_दल्ला_अर्णब’ ट्रेंड़ कर रहा है।

दरअसल, अर्नब गोस्वामी ने हाल ही में अपने समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ पर एक डिबेट शो की मेजबानी की थी, जिसमें उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेता शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए देखा गया था। अर्नब गोस्वामी ने शाहरुख खान पर एक कथित आईएसआई समर्थक, टोनी आशई के साथ व्यापारिक संबंध रखने का आरोप लगाया था। जिसके बाद गोस्वामी अभिनेता ने फैंस के निशाने पर आ गए। शुक्रवार सुबह से ही ट्विटर पर हिंदी में हैशटैग #देशद्रोही_दल्ला_अर्णब ट्रेंड कर रहा है।

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ तीखा हमला करते हुए अर्नब गोस्वामी ने अपनी एक हालिया टीवी बहस में कहा था, ”उनका नाम टोनी अशाह है, वे कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम अजीज आशई है। शाहरुख खान और अजीज, जो एक ISI समर्थक, जिहाद समर्थक, आतंकवादी समर्थक हैं, उनके साथ उनका कथित व्यापारिक संबंध है। वह संयुक्त राज्य में आधारित है। यदि ये व्यापारिक सौदे और व्यावसायिक संबंध सही नहीं हैं, तो शाहरुख खान को व्यापारिक संबंधों से इनकार करते हुए एक बयान जारी करना चाहिए।”

अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि क्या शाहरुख खान के लिए उचित है कि वह आशा के साथ व्यापारिक सौदे करें, उन्होंने पूछा, “क्या अमेरिका स्वीकार करेगा कि क्या उनके साथ काम करने वाले एक अमेरिकी अभिनेता, जो अल-कायदा का समर्थन करते हैं?”

टोनी अशाह ने बाद में एक सार्वजनिक बयान जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया गया। उन्होंने लिखा, “यह आखिरी बयान है जो मैं कुछ भारतीय मीडिया पर आईएसआई एजेंट, जेकेएलएफ सदस्य होने और कश्मीर में हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई में किसी से मुलाकात नहीं की और किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहा हूं।”

This is the last statement I am putting out here about some Indian Media accusing me of being an ISI agent, JKLF member and instigating violence in Kashmir.

1. I have never met anyone in Pakistan Army or ISI in my life and no am not working for any agency. 1/n — Tony Ashai (@tonyashai) July 23, 2020

अर्नब गोस्वामी द्वारा शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठाना अभिनेता के फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक के खुलाफ मौर्चा खोल दिया। विवादास्पद रिपब्लिक टीवी एंकर को अभिनेता के फैंस जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं। वहीं, आज सुबह से ही ट्विटर पर ‘#देशद्रोही_दल्ला_अर्णब’ ट्रेंड़ कर रहा है।

