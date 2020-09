बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप अभिनेत्री पायल घोष द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप से काफी आहत हैं। इसे लेकर उन्होंने अपनी वकील प्रियंका खिमानी के जरिए एक बयान जारी किया है।

अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी वकील प्रियंका खिमानी का एक बयान शेयर किया है। इस बयान में प्रियंका ने कहा है कि उनके क्लायंट पर यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए गए हैं और इससे वह बेहद आहत हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अनुराग ने लिखा, “मेरी तरफ से मेरी वकील प्रियंका खिमानी का बयान… शुक्रिया।”

बयान में कहा गया है, “मेरे क्लाईंट अनुराग कश्यप यौन शोषण के उन झूठे आरोपों से आहत हुए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। ये आरोप पूरी तरह से झूठे, निंदनीय और गलत हैं। बहुत दुखद है कि मी टू जैसे जरूरी सोशल मूवमेंट को हथियार बनाकर किसी के चरित्र पर आघात करने की कोशिश की गई है। इस तरह के झूठे आरोप, मी टू से जुड़े उन पीड़ितों के लिए आघात है जो सच में ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुज़रे हैं।”

बयान में आगे कहा गया, “मेरे क्लाईंट को उनके सारे कानूनी तरीके और अधिकार समझा दिए गए हैं और वो पूरी तरह से उनका इस्तेमाल करने को तैयार हैं।- प्रियंका खिमानी।”

And here is the statement from my lawyer @PriyankaKhimani .. on my behalf .. thank You pic.twitter.com/0eXwNnK5ZI

बता दें कि, अभिनेत्री पायल घोष ने आरोप लगाया था कि अनुराग कश्यप ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर जोर-जबरदस्ती की कोशिश की। पायल ने कहा है कि वह 21 सितंबर को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगी। पायल ने यह भी कहा कि वह काफी पहले इस बात को सामने लाना चाहती थी लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था।

गौरतलब है कि, शनिवार को सोशल मीडिया पर पायल घोष ने लिखा था, ‘अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बहुत बुरा बर्ताव किया है। नरेंद्र मोदी जी कृपया इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। देश को पता चले कि इस क्रिएटिव आदमी के पीछे एक राक्षस है। मुझे पता है यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।’ वहीं, अनुराग ने अभिनेत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

#WATCH: He made me feel uncomfortable. I felt bad about it, whatever happened shouldn't have happened. If someone approaches you for work,it doesn't mean the person is prepared for anything: Actor Payal Ghosh on her allegation of sexual harassment against Filmmaker Anurag Kashyap pic.twitter.com/rL0C1AHZNe

— ANI (@ANI) September 20, 2020