भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी बयानबाजी को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बीच, गुरुवार को कंगना रनौत और बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप की ट्विटर पर तीखी बहस हो गई। दरअसल, कंगना के एक ट्वीट पर अनुराग ने जवाब दिया और इसके बाद दोनों के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया।

बहस की शुरूआत तब हुई जब अनुराग ने कंगना के क्षत्राणी वाले ट्वीट पर तंज कसा। कंगना ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, “मैं एक क्षत्राणी हूं। सर कटा सकती हूं, लेकिन सर झुका सकती नहीं! राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूं और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी! सिद्धांत के साथ नहीं कभी समझौता की हूं नहीं कभी करूंगी! जय हिंद।”

कंगना के इस ट्वीट पर तंज कसते हुए अनुराग ने लिखा, “बस एक तू ही है बहन- इकलौती मणिकर्णिका। तू ना चार पाँच को ले के चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफ़र है बस LAC का। जा शेरनी। जय हिंद।”

अनुराग के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा, “ठीक है मैं बॉर्डर पे जाती हूँ आप अगले अलिम्पिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मडेलस चाहिए हा हा हा यह सब कोई बी ग्रेड फ़िल्म नहीं है जहां कलाकार कुछ भी बन जाता है, आप तो मेटफ़ॉर्ज़ को लिटरली लेने लगे, इतने मंदबुद्धि कब से हो गए, जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफ़ी चतुर थे।”

कंगना के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनुराग ने लिखा, “तेरी ज़िंदगी ही अब metaphor हो गयी है बहन।हर कही बात भी metaphor है।हर इल्ज़ाम metaphor है। इतना metaphor दे मारा है तुमने Twitter पे कि जनता,बेरोज़गारी generator को तुम्हारा dialogue राइटर कहने लग गयी है।जब की मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता तुम कितना अच्छा improvise करती हो।”

इसपर कंगना ने जवाब देते हुए लिखा, “ओह !! मैं देख रही हूँ कि आपको यहाँ एक शर्मिंदा कर देने वाली ख़ुशी मिल रही है, शायद ही कोई मतलब हो, वैसे भी मैं इसे और बदतर नहीं बनाना चाहती हूं, मैं पीछे हट जाती हूँ, बुरा मत मानिए दोस्त कृपया गर्म हल्दी वाला दूध पिए और सो जाइए, कल एक नया दिन है।”

Oh!! I see you having an embarrassing meltdown here, hardly making any sense, anyway don’t want to make it worse, I step back, don’t feel bad friend please have hot haldi milk and go to sleep, tomorrow is a new day 🙏 https://t.co/JdaUZgZqSZ

कंगना ने आखिरी में कहा कि वह लड़ाकू लड़की लगती हैं लेकिन हैं नहीं। उन्होंने ट्वीट किया- “मैं एक बहुत ही लड़ाकू लड़की के रूप में सामने आई हूं, लेकिन यह सच नहीं है, मेरे पास कभी भी लड़ाई शुरू करने का रिकॉर्ड नहीं है, मैं ट्विटर छोड़ दूंगी अगर कोई भी साबित कर सके, तो मैं कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करता लेकिन मैं हर लड़ाई खत्म करती हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब कोई आपसे लड़ने के लिए कहता है तो आप उन्हें अस्वीकार नहीं करते हैं।”

I may come across as a very ladaku person but it’s not true, I have a record of never starting a fight, I will quit twitter if anyone can prove otherwise, I never start a fight but I finish every fight. Lord Krishna said when someone aks you to fight you mustn’t deny them 🙂

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2020