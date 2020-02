अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर व संस्थापक अर्नब गोस्वामी को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जब हाल ही में उनके एक प्रतिनिधि ने ‘फेक न्‍यूज’ पर डिबेट का न्‍योता लेखक और पत्रकार आतिश तासीर को भेजा और उन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लेने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं साथ ही उन्होंने चैनल से ये भी कहा कि अपने संपादक अर्नब गोस्वामी को कहना कि वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे।

दरअसल, हाल ही में रिपब्लिक टीवी के प्रतिनिधि के एक ईमेल के जरिए लेखक आतिश तासीर को डिबेट में शामिल होने के न्‍योता भेजा। ईमेल में लिखा था, “प्रिय महोदय, रिपब्लिक टीवी की ओर से हार्दिक बधाई! यह हमारे चैनल पर हमारे एडिटर इन चीफ श्री अर्नब गोस्वामी के साथ आज रात 10 बजे के शो के बारे में है। आज रात अर्नब गोस्वामी के साथ वेस्टर्न मीडिया द्वारा फेक न्यूज फैलाने के विषय पर डिबेट शो होगा। यदि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल सकते हैं और हमारे शो में भाग ले सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे।”

रिपब्लिक टीवी प्रतिनिधि के ईमेल का जवाब देते हुए आतिश तासीर ने लिखा, “आपकी रुचि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अफसोस कि मैं पैनल डिस्कशन्स नहीं करता, खासतौर से ऐसे वाहियात टॉपिक पर। वैसे भी आप इससे तो भली भांति वाकिफ ही होंगे कि रिपब्लिक टीवी से बड़ा फेक न्यूज का कोई सोर्स नहीं है। कृपया मेरी तरफ से श्री अर्नब गोस्वामी को शुभकामनाएं दीजिएगा और कहिएगा कि वो एक बेहतर इंसान बनें।”

इन दोनों ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आतिश तासीर ने एक ट्वीट भी किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि आपने बहुत सही तरीके से रिपब्लिक टीवी को सबक सिखाया है। वहीं, बहुत से यूजर्स आतिश के ट्वीट पर उनकी निंदा भी कर रहे हैं।

The surreal exchanges that one’s mornings are made of: @republic — of all places! — was in touch without irony about a panel discussion on the Western media peddling fake news about India. The mind boggles…🤯 pic.twitter.com/PSfPWKXR6h

— Aatish Taseer (@AatishTaseer) February 27, 2020