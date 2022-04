नवविवाहित दलित जोड़े को मंदिर में पूजा करने से रोके जाने के बाद राजस्थान पुलिस ने पुजारी को किया गिरफ्तार

एक दलित नवविवाहित जोड़े को मंदिर में पूजा करने से रोकने के बाद राजस्थान पुलिस ने एक हिंदू पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट की गई घटना राजस्थान के जालोर में हुई।

पुलिस ने पुजारी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जालोर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, “हमने पुजारी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है।”

Thread #Rajasthan police lodges case under SC/ST Act & arrests a priest for allegedly not allowing a newlywed Dalit couple to offer prayers at a temple in Jalore

"The priest stopped us from entering the temple & said only upper caste are allowed to enter", says the Dalit Groom pic.twitter.com/7wWhiD8zdh

