राजस्थान के करौली में रैली पर पथराव के बाद भड़की हिंसा, आगजनी के बाद लगा कर्फ्यू; सीएम अशोक गहलोत ने की शांति की अपील

राजस्थान के करौली में अधिकारियों ने शनिवार को शहर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया। भड़की हिंसा के बाद कुछ दुकानों और मोटरसाइकिलों में आग लग गई। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव फैल गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू का ऐलान किया है। पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ बदमाशों ने मोटरसाइकिल रैली पर पथराव किया, जिससे दो समूहों के बीच टकराव हुआ। पथराव की घटना में कुछ लोग घायल भी हुए थे। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि करौली में 50 पुलिस अधिकारियों समेत 600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और चार अप्रैल तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घूमरिया ने शांति की अपील की है।

इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “करौली में हुई घटना को लेकर डीजी, पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून-व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।”

