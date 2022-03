इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कड़े सवाल नहीं पूछने पर लोगों के निशाने पर आईं टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इंटरव्यू के दौरान कड़े सवाल नहीं पूछने को लेकर टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। दक्षिणपंथी समर्थकों द्वारा उन्हें व्यापक निंदा का सामना करना पड़ रहा है। राज्य विधानसभा में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल’ के बारे में अपनी हालिया टिप्पणियों पर आप सुप्रीमो से कड़े सावल नहीं पूछने पर विवादास्पद टीवी एंकर से दक्षिणपंथी समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए फिल्म का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को दिल्ली में कर मुक्त (टैक्स फ्री) करने की मांग कर रहे भाजपा विधायकों को फिल्म को यूट्यूब पर ‘अपलोड’ कर इसे सबके लिए नि:शुल्क कर देना चाहिए।

अपने विधानसभा भाषण का बचाव करते हुए केजरीवाल ने इंटरव्यू के दौरान नाविका से कहा, मेरी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। वह बहुत बड़ी त्रासदी थी। कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उस घटना को 30-32 साल हो चुके हैं। इन 30-32 वर्षों के दौरान, भाजपा की वाजपेयी सरकार पांच साल तक थी। केंद्र में पिछले आठ साल से भाजपा सत्ता में है।

केजरीवाल ने असंवेदनशील होने के लिए भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि भगवा पार्टी आठ साल से सरकार में रहने के बावजूद एक फिल्म के प्रचार में व्यस्त है।

इंटरव्यू का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा समर्थकों ने केजरीवाल से कड़े सवाल नहीं करने के लिए नविका कुमार की खिंचाई की।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Shame on u NAVIKA, for few bundles of money, u n ur channel are giving space to a known separatist, one who stands with both Khalistanis n Tukde-Azaadi gang It is media like u only which pushed 1990 genocide under the carpet & presented Yasin as hero@vineetjaintimes sitiyabaz https://t.co/GclHjYmqbq — मनीष पाण्डेय (@maneeshpandey75) March 27, 2022

Thanks Navika and Times now for providing Kejriwal a podium to defend himself and attack BJP No counter question PR & Ads Money >> Journalism https://t.co/N2u7RgcwJe — The Intrepid🇮🇳 (@Theintrepid_) March 28, 2022

So Navika Kumar , either had a fan moment or had a clear brief from the upstairs office Otherwise nothing explains the meek interview with the person having just so many contradictory statements in public domain and claiming the top post in 2024 What on earth? 🙄 — Sea farer (@World_neptuner) March 28, 2022

Even with zero efforts anyone can understand that Kejriwal’s interview with Navika Kumar was fully scripted, & part of the mega PR drive to whitewash the shameless crook. The sound of his evil laughter on the Kashmiri Pandits’ genocide is deeper & louder than any PR gimmick. — Eray Mridula Cather 🇮🇳 (@ErayCr) March 28, 2022

#shamelessnavika Navika took Kejriwal's interview to help him control the damage he did.

Navika and times now for rescue.

Shame on them.#TheKashmirFiles — Dr. Harsh Tiwari (@VipulHarsh6) March 27, 2022

विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जब से रिलीज हुई है, तब से ही कई वजहों से चर्चा में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों की भाजपा सरकारों ने फिल्म के लिए कर छूट की घोषणा की है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने कश्मीर फाइल का इस्तेमाल पूरे भारत में नफरत को बढ़ावा देने के लिए किया है।

