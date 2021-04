अक्सर विवादों के जरिए सुर्खियों में रहने वाली बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर मोईन अली को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग उनकी आलोचना करते हुए जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं। तस्लीमा के ट्वीट पर इंग्लैंड के क्रिकेटरों ने लेखिका को जमकर लताड़ा है।

दरअसल, अपने विवादास्पद ट्वीट में तसलीमा ने कहा था कि अगर मोईन अली क्रिकेटर नहीं होते तो शायद सीरिया जाकर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा बन चुके होते। इस ट्वीट के तुरंत बाद तस्लीमा को इंग्लैंड के क्रिकेटरों ने जमकर लताड़ा है। इंग्लैंड टीम में मोईन के साथी खिलाड़ियों से लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तसलीमा की बात की आलोचना की। वहीं, विवाद बढ़ता देख तस्लीमा ने अपनी सफाई भी पेश की।

तस्लीमा के विवादास्पद ट्वीट पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने जवाब दिया, “क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो?”

Are you okay ? I don’t think you’re okay https://t.co/rmiFHhDXiO

तस्लीमा के विवादास्पद ट्वीट पर इंग्लैंड के एक अन्य खिलाड़ी साकिब महमदू ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘विश्वास नहीं होता। खराब व्यक्ति। खराब ट्वीट।’

विवाद बढ़ता देख तसलीमा ने एक अन्य ट्वीट ने मोईन अली पर अपने ट्वीट का बचाव किया और इसे ‘मजाक में कहा गया’ बताया। तसलीमा ने कहा, ‘नफरत करने वालों को पता होना चाहिए कि मोईन अली पर किया गया ट्वीट मजाक में किया गया था। पर उन्होंने इस मुझे परेशान करने का एक मुद्दा बना लिया क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को सेकुलर बनाने का और इस्लामिक धर्मांधता का विरोध करती हूं। मानवता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि महिला समर्थक वामपंथी, महिला विरोधी इस्लामिस्ट का समर्थन करते हैं।’

हालांकि, आर्चर ने इस पर इस विवादास्पद लेखिका पर निशाना साधा और कहा कि कम से कम आप इस विवादास्पद ट्वीट को हटा तो सकती हैं। आर्चर ने अपने ट्वीट में लिखा, “व्यंग्यात्मक? कोई भी नहीं हंस रहा है, तुम भी नहीं, तुम्हें कम से कम यह ट्वीट तो हटा ही देना चाहिए था।”

Sarcastic ? No one is laughing , not even yourself , the least you can do is delete the tweet https://t.co/Dl7lWdvSd4

— Jofra Archer (@JofraArcher) April 6, 2021