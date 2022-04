कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बताया कि हमने मायावती से गठबंधन के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया।

राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम मंच पर बोलते हुए कहा कि, “मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने बात तक नहीं की। जिन लोगों ने अपना खून, पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज को जगाया। आज मायावती कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए नहीं लडूंगी।”

राहुल गांधी के मुताबिक यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मायावती की पार्टी बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी, यहां तक की मायावती को सीएम पद तक का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।

राहुल गांधी ने कहा कि काशीराम जी ने यूपी में दलितों की आवाज उठाई, हालांकि इससे कांग्रेस पर असर पड़ा। इस बार मायावती दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ीं, क्योंकि सीबीआई, ईडी और पेगासस हैं।

