कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ती महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी, सरकारी कंपनी को बेचने और किसानों समेत कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी की Daily To-Do List शेयर की है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया है कि पीएम मोदी का हर दिन क्या करने का काम रहता है। इतना ही नहीं राहुल गांधी ने हैशटैग रोज सुबह की बात भी लिखा है।

राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, “प्रधानमंत्री की Daily To-Do List”

1. पेट्रोल-डीज़ल-गैस का रेट कितना बढ़ाऊँ

2. लोगों की ‘खर्चे पे चर्चा’ कैसे रुकवाऊँ

3. युवा को रोज़गार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं

4. आज किस सरकारी कंपनी को बेचूँ

5. किसानों को और लाचार कैसे करूँ

प्रधानमंत्री की Daily To-Do List 1. पेट्रोल-डीज़ल-गैस का रेट कितना बढ़ाऊँ

2. लोगों की ‘खर्चे पे चर्चा’ कैसे रुकवाऊँ

3. युवा को रोज़गार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं

4. आज किस सरकारी कंपनी को बेचूँ

5. किसानों को और लाचार कैसे करूँ#RozSubahKiBaat — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 30, 2022

बता दें कि, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 9 दिन में बुधवार को 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में अब तक कुल 5.60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 100.21 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 91.47 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 92.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं। पेट्रोल तथा डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। तब से आठवीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]