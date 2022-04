लद्दाख के प्रसिद्ध पैंगोंग झील में ऑडी कार चलाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा के पर्यटकों के एक समूह को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग वीडियो शेयर करते हुए इन युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दरअसल, एक ऑडी कार से कुछ लोग लद्दाख पहुंचे थे और उन्होंने झील के किनारे ही एक टेबल लगाकर उसपर शराब की बोतलें रखी और ऑडी को झील में लेकर चले गए। झील में उन्होंने गाड़ी चलाई और उसका वीडियो बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इन पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

वायरल वीडियो में तीन पर्यटकों को एक पुराने बॉलीवुड गाने में लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे ऑडी चलाते हुए देखा जा सकता है। शराब की बोतलों को एक फोल्डेबल पिकनिक टेबल पर रखा देखा जा सकता है।

वीडियो को शेयर करते हुए जिगमत लद्दाखी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि, “मैं फिर से एक और शर्मनाक वीडियो शेयर कर रहा हूं। ऐसे गैरजिम्मेदार पर्यटक लद्दाख को मार रहे हैं। क्या आप जानते हैं? लद्दाख में पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां हैं और पैंगोंग जैसी झीलें कई पक्षियों का घर हैं। इस तरह के कृत्य से कई पक्षी प्रजातियों के घरों पर खतरा आ सकता है।”

I am sharing again an another shameful video . Such irresponsible tourists are killing ladakh . Do you know? Ladakh have a more than 350 birds species and lakes like pangong are the home of many bird species. Such act may have risked the habitat of many bird species. pic.twitter.com/ZuSExXovjp — Jigmat Ladakhi 🇮🇳 (@nontsay) April 9, 2022

कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला की उनकी गाड़ी का नंबर हरियाणा का है तो वे भी वहीं के हो सकते है। यह वीडियो सामने आने के बाद लोग युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहे पुरुषों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई करने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

So this lowlife from Sonipat, Haryana desecrates the ecologically sensitive Pangong lake in #Ladakh Singlehandedly defaming all Haryanvis. Drinks, drives —and flaunts it Perhaps an opportunity for @SonipatP @police_haryana @DGPHaryana make an example ofpic.twitter.com/Rcsyj6VKZB pic.twitter.com/OrRoxXVZYR — Danish M. Bhat (@TellDM) April 10, 2022

