महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप, कहा- ‘वे मुझे जान से मारना चाहते थे’

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि शिवसेना समर्थकों के एक समूह ने उन पर हमला किया, जो उन्हें ‘जान से मारना’ चाहते थे। सोमैया ने अपने घायल चेहरे के एक वीडियो सहित कई ट्वीट्स पोस्ट किये।



अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, “मैं हैरान हूं, खार पुलिस स्टेशन के परिसर में 50 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में, शिवसेना के 100 गुंडों ने मुझ पर पत्थरों से हमला किया, वो मुझे जान से मारना चाहते थे। पुलिस आयुक्त क्या कर रहे हैं? कितने माफिया सेना के गुंडों को थाने में जमा होने दिया?”

“सीएम उद्धव ठाकरे के गुंडे लोगो को पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन पर एकत्र होने दिया। मैं बहार निकला तब इन गुंडे लोगो ने पत्थरबाज़ी की, कार की खिड़की के शीशे मेरी साइड का टूटा, मुझे लगा भी है। पुलिस के सुपरविज़न में मुझ पर हमला हुआ।”

It’s a total collapse of law & order situation in Mumbai & Maharashtra!

Goons attacked @BJP4Maharashtra leader @KiritSomaiya ji right in front of Khar Police Station & in presence of police personnel.

This is absolutely unacceptable!

We demand strongest action !#Maharashtra pic.twitter.com/FXl7AMhQem

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 23, 2022