केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोरोना वायरस से संक्रमित, 3 मार्च को ली थी वैक्सीन की पहली खुराक

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। विजयन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खुद के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने पिछले महीने तीन मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था।

सीएम ने ट्वीट किया, ‘कोरोना टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मैं कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में उपचार कराऊंगा।’ उन्होंने हाल ही में उनके संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने की भी अपील की।

I have been confirmed Covid +ve. Will get treated at the Government Medical College, Kozhikkode. Request those who have been in contact with me recently to go into self observation.

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि विजयन वर्तमान में उत्तर केरल के कन्नूर स्थित अपने आवास में हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। सूत्र ने कहा, ” फिलहाल, मुख्यमंत्री में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। हालांकि, उन्हें कोष्षिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा सकता है।”

इससे पहले विजयन की बेटी वीना विजयन और उनके दामाद पी ए मोहम्मद रियास कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। विजयन ने विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में घूमकर प्रचार किया था। केरल में छह अप्रैल को मतदान हुआ था।

बता दें कि, सीएम पिनराई विजयन ने पिछले महीने तीन मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि, टीका बीमारियों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि, हम सब मिलकर इस महामारी को दूर करें।

Took the first dose of Covid vaccination today. Vaccines provide immunity to diseases. I encourage everyone to get vaccinated as and when it is available. Together, let us overcome this pandemic through scientific methods.#COVID19Vaccine pic.twitter.com/5x5yQzuxxO

— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) March 3, 2021