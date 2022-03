“क्या आप सीरियस हैं?”: पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ट्विटर पर भिड़े इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई और BJP प्रवक्ता संबित पात्रा

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा के मुद्दे को लेकर समाचार चैनल इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ट्विटर पर भिड़ गए। यह तब हुआ जब पात्रा ने सोशल मीडिया यूजर्स के दबाव में बंगाल में नवीनतम हिंसा पर बहस करने के लिए सरदेसाई पर कटाक्ष किया। अनुभवी पत्रकार ने पात्रा से जोरदार असहमति व्यक्त की और कहा कि उनके प्राइम टाइम डिबेट का संपादकीय कभी भी सोशल मीडिया द्वारा तय नहीं किया गया था।

इंडिया टुडे टीवी डिबेट शो की एक क्लिप साझा करते हुए पात्रा ने लिखा, “बंगाल नरसंहार के बाद सोशल मीडिया के प्रकोप ने कुछ “ऐस रिपोर्टर्स” को इस मुद्दे पर बहस करने के लिए मजबूर कर दिया है या फिर उनके पास इसे कालीन के नीचे धकेलने की हर योजना थी!”

पात्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए सरदेसाई ने लिखा, “क्या आप सीरियस हैं? मेरे दोस्त संबित पात्रा अब वास्तव में विश्वास करते है या विश्वास करना चाहता है कि सोशल मीडिया मेरे 9 बजे के समाचार को तय करता है। इस एक डॉक्टर साब पर गलत नंबर के संबंध में खेद है।”

ARE YOU SERIOUS?? My friend @sambitswaraj now actually believes or would like to believe that social media decides my 9 pm news rundown. Sorry with due regards, wrong number on this one doctor Saab . 🙏 https://t.co/5EiFV7c2jh

