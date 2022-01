गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले- किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से मिला तो पांच मिनट में ही मेरी उनसे लड़ाई हो गई, बड़े घमंड में थे; कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का ज्रिक करते हुए इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि, मैं जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गया था तो मेरी पांच मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई था। वो बहुत घमंड में थे।

हरियाणा के दादरी में रविवार को एक सामाजिक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि, “मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी पांच मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा- मेरे लिए मरे हैं? मैंने उनसे कहा कि आपके लिए ही तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो… मेरा झगड़ा हो गया।”

उन्होंने कहा- “आप अब अमित शाह से मिल लो, मैं अमित शाह से मिला।” उसने कहा- सतपाल इसकी (मोदी जी) अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिकर रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएगा।

बाद में, दादरी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मलिक से कृषि कानूनों को समाप्त करने को लेकर सरकार के फैसले पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें (किसानों को) फैसला लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करने के बजाय एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पाने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए।

उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “घमंड…क्रूरता…संवेदनहीनता। भाजपा के राज्यपाल के इस बयान में पीएम मोदी के व्यक्तित्व में शामिल इन्हीं ‘गुणों’ का बखान है। मगर, ये एक लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है।”

"मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा- सतपाल इसकी (मोदी जी) अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिकर रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएगा।" ~राज्यपाल सत्यपाल मलिक pic.twitter.com/sj14XEC0xY — Srinivas BV (@srinivasiyc) January 3, 2022

सत्यपाल मलिक कृषि क़ानूनों को लेकर कई बार केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। मलिक लंबे समय से किसान आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के पक्ष में थे। वे केंद्र सरकार से भी लगातार किसानों से बातचीत करने के लिए दबाव डाल रहे थे। उन्होंने इस मसले पर स्वयं भी किसान नेताओं से बातचीत की थी।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]