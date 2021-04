पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: उलुबेरिया में TMC नेता के घर पर मिले EVM और वीवीपैट, चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को किया सस्पेंड

पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता के घर से कथित रूप से ईवीएम और वीवीपीएटी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद होने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग हो रही है।

चुनाव आयोग ने घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि, इस मामले में सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। यह आरक्षित ईवीएम थी, जिसे अब चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बरामद चार ईवीएम का इस्तेमाल वोटिंग में नहीं होगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि हावड़ा जिले के उल्बेरिया उत्तर में सेक्टर 17 के सेक्टर अधिकारी तपन सरकार, रिजर्व ईवीएम के साथ एक रिश्तेदार के घर जाकर सो गए थे। यह चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आरोप तय होने के बाद सजा दी जाएगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि सेक्टर अधिकारी से जुड़ी सेक्टर पुलिस को भी निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। बरामद की गई ईवीएम और वीवीपीएटी को स्टॉक से बाहर कर दिया गया है. उसका इस्तेमाल अब चुनाव में नहीं होगा।

Tapan Sarkar, sector officer of Sector 17 in AC 177 Uluberia Uttar at Howrah district, went with Reserve EVM and slept at a relative’s house. This is a gross violation of EC’s instructions for which he has been suspended and charges will be framed for major punishment: EC pic.twitter.com/Af939ZDgJL

