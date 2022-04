व्रत में खाने वाले पैकेट पर उर्दू में लिखावट को लेकर सुदर्शन न्यूज़ की कर्मचारी ने हल्दीराम के स्टाफ से की बदतमीजी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अनुराग ठाकुर से की चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुरेश चव्हाण के नेतृत्व वाले सुदर्शन न्यूज़ की कर्मचारी ने व्रत में खाने वाले पैकेट पर उर्दू में लिखावट को लेकर हल्दीराम के स्टोर में घुसकर वहां की महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी सुदर्शन न्यूज़ और उसकी कर्मचारी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

दरअसल, हल्दीराम से जुड़ा एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। वीडियो में सुदर्शन न्यूज़ की कर्मचारी हल्दीराम के एक स्टोर पर स्नैक के एक पैकेट पर उर्दू में कुछ लिखे होने पर आपत्ति दर्ज कराती दिख रही है। इस दौरान वह स्टोर की स्टाफ के साथ बदतमीजी भी करती हुई नज़र आ रही हैं।

चैनल की कर्मचारी हल्दीराम के स्टोर पर एक स्नैक का पैकेट हाथ में लिए स्टोर की स्टाफ से पूछती है कि, आपने इस पर उर्दू में क्या लिख रखा है और क्यों लिख रखा है। वह कहती है कि, आप नवरात्र के दौरान व्रत करने वाले हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं।

चैनल की कर्मचारी के सवाल पर स्टोर की स्टाफ कहती है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हल्दीराम इस तरह के नखरों को नहीं उठाएगा। हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते।

वहीं, यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। इस वीडियो के बाद कई लोग उर्दू के सपोर्ट में आ रहे हैं और सुदर्शन न्यूज़ की कर्मचारी की आलोचना करते हुए चैनल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

इस बीच, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की हैं।

चतुर्वेदी ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “क्या यह ठीक है, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी? क्या चैनल को कर्मचारियों को उनकी टीआरपी के लिए परेशान करना शुरू कर देना चाहिए और अधिक नफरत पैदा करनी चाहिए? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?”

Is this okay Hon. I&B Minister @ianuragthakur ji? Should the channel start harassing employees for their TRP and create more hate? Shouldn’t action be taken?

pic.twitter.com/hx1v7llbLD — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) April 6, 2022

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]