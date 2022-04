बिहार में 60 फुट लंबे लोहे का पुल चोरी होने के मामले में दो सरकारी अधिकारियों समेत आठ लोग गिरफ्तार

बिहार में 60 फुट लंबे लोहे के पुल को अवैध रूप से तोड़कर चुरा ले जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस चोरी के आरोप में पुलिस ने दो सरकारी अधिकारियों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहतास के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के अनुसार, जिले में एक नहर पर बने धातु के पुल को ‘चुराने’ के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में एक अनुमंडल अधिकारी और मौसम विभाग का एक अधिकारी शामिल है।

एसपी ने कहा, “जांच के दौरान, हमें पता चला कि मौसम विभाग के अधिकारी अरविंद कुमार ने एक समूह का नेतृत्व किया था, जो गैस कटर और अन्य उपकरणों से लैस था। समूह ने कुछ दिन पहले पुल को ध्वस्त कर दिया था।”

उन्होंने कहा, “हमने कुमार को पकड़ लिया और पता चला कि इलाके के एसडीओ राधे श्याम सिंह इसके मास्टरमाइंड थे। एसडीओ को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है।”

एसपी ने कहा कि वारदात में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन, पिकअप वैन और गैस कटर को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

गौरतलब है कि, बिहार में दिनदहाड़े चोरों के एक गिरोह की ओर से 60 फीट लंबे पुल की चोरी ने सभी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि, चोरों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी बनकर पुल को ध्वस्त करने के लिए गैस कटर और जेसीबी का इस्तेमाल किया। फिर पुल के सामान को टुकड़ों में समेटकर फरार हो गए।

