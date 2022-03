गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कांस्टेबल ने व्हीलचेयर पर बैठी 80 वर्षीय महिला यात्री की तलाशी के लिए उतरवाए कपड़े, CISF ने किया निलंबित

गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान कूल्हे का प्रतिरोपण कराकर व्हील चेयर पर जा रही 80 वर्षीय महिला यात्री के कपड़े उतरवाकर तलाशी करने के आरोप में सीआईएसएफ ने अपनी महिला कांस्टेबल को गुरुवार को निलंबित कर दिया। पीड़ित महिला अपनी पोती के साथ गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आई थी और उसे दिल्ली की उड़ान में सवार होना था।

सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा, ‘‘जरूरतमंद यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा साथ-साथ है। सीआईएसएफ ने पहले ही गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच शुरू कर दी है।’’ बल ने बताया, ‘‘संबंधित कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक ने यात्री से बात की है।’’

Security and dignity of needy pax go hand in hand. CISF has already started enquiry in connection with the unfortunate incident at Guwahati airport. The concerned personnel has been suspended. DIG CISF has spoken with the passenger. @HMOIndia @MoCA_GoI @DollyKikon

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिकायत पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘‘वह भी इस मामले को देख रहे हैं।’’

सीआईएसएफ ने महिला की बेटी डॉली किकोन को पोस्ट में टैग किया जिन्होंने ट्विटर के जरिये शिकायत की थी और बल तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा व अन्य को टैग किया था।

किकोन ने ट्वीट किया था, ‘‘सीआईएसएफ मुख्यालय मेरी 80 वर्षीय मां की गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ सुरक्षा जांच के दौरान कपड़े उतारने को कहा गया। सुरक्षाकर्मी उनके टाइटेनियम कूल्हा प्रतिरोपण का ‘सबूत’ चाहते थे और उन्होंने उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। क्या इस तरह से वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार हम करते हैं।’’

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘यह घृणित है। मेरी 80 साल की दिव्यांग मां को अपने अधोवस्त्र उतारने और निवस्त्र होने पर मजबूर किया गया गया। क्यों? क्यों?’’

Someone please help! The CISF security personnel team at @GuwahatiAirport are harrassing my neice who is taking care of my mother. They have taken away the complaint form she has written.They DID not allow her to take a screenshot saying it'snot "allowed". My mom is distressed.

