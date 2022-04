आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा: ट्रेन की चपेट में आने से 6 यात्रियों की मौत

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से करीब छह लोगों की मौत हो गई। घटना का जानकारी मिलने के बाद दुर्घटनास्थल पर रेलवे और स्थानीय पुलिस पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वाले लोग गुवाहाटी जा रही सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री थे। पुलिस के मुताबिक, गुवाहाटी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ यात्री उस समय रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे, जब बटुवा गांव में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन रुक गई थी। इतने में दूसरी तरफ़ से कोनार्क एक्सप्रेस आई और इन छह लोगों को रौंद कर चली गई।

श्रीकाकुलम की पुलिस अधीक्षक जी आर राधिका ने समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) को बताया, ”अब तक हमने छह शवों की पहचान कर ली है। राजकीय रेलवे पुलिस यह पता लगाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रही है कि कहीं और लोग हताहत तो नहीं हुए।”

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

