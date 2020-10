रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम के दौरान लाइव टीवी डिबेट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को कॉल कर उनके बयान को लेकर मचे समाधान पर उनकी प्रतिक्रियां लेनी चाहिए। लेकिन, इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोस्वामी के कॉल का जवाब देते हुए उनपर आरोप लगाया कि वह भाजपा मुख्यालय से काम कर रहे हैं।

दरअसल, अर्नब गोस्वामी मंगलवार को अपने कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी को ’आइटम’ कहने के विवाद पर बहस कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान लाइव टीवी डिबेट के बीच उन्होंने अपने मोबाइल फोन से कमलनाथ को कॉल करने का फैसला किया। उन्होंने शो में मौजूद अपने 10 पैनलिस्टों से कहा, “मैं श्री कमलनाथ को फोन करने जा रहा हूं। देखते है वो मेरा कॉल अटेंड करते है कि नहीं।”

कमलनाथ ने तुरन्त उनके कॉल का जवाब दिया। कमलनाथ के कॉल अटेंड करते हुए गोस्वामी ने कहा, “कमलनाथ जी, आप मेरे कार्यक्रम पर लाइव हैं। मैं अर्नब गोस्वामी बात कर रहा हूं। देश के लोग अभी आपकी बात सुन रहे हैं।” नाथ ने कहा, “मुझे पता है कि मैं लाइव हूं… आप भाजपा मुख्यालय से काम कर रहे हैं, आप कहें कि मैं भाजपा मुख्यालय से काम कर रहा हूं।’ अर्नब, मैंने आपको बताया है। आप भाजपा मुख्यालय से काम कर रहे हैं।”

इस दौरान गोस्वामी ने कहा कि वह अपने स्टूडियो से काम कर रहे है और बस अपने सवाल पूछ रहे है। रिपब्लिक टीवी के संस्थापक ने पूछा, “किसी महिला को ‘आइटम’ कहने से आपका क्या मतलब है? आपने ’आइटम’ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?” कमलनाथ ने गोस्वामी को यह स्वीकार करने के लिए चुनौती दी कि उनका टीवी शो भाजपा मुख्यालय से प्रसारित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी प्रतिक्रिया को लाइव किया जा रहा है।

