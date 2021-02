विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कंगना के इस ट्वीट पर अब स्वरा भास्कर और रिचा चड्डा ने भी तंज कसा हैं।

बता दें कि, अभी हाल ही में कंगना रनौत ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए खुद को पृथ्वी की सबसे अच्छी अभिनेत्री होने का दावा किया था और डिबेट के लिए चैलेंज भी किया कि इस प्लैनेट की किसी भी अभिनेत्री में उनके जैसा क्राफ्ट और काबिलियत नहीं है। कंगना अपने इस ट्वीट पर जमकर ट्रोल हुई। अब कंगना के इस दावे पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर और रिचा चड्डा ने भी मजे लिए हैं।

दरअसल, कंगना के ट्वीट पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, ‘दीदी एक मेरी नजर में है। उसका नाम स्वरा भास्कर है लेकिन पृथ्वी लोक पर है। मंगल पर सच्ची आपसे बेहतर कोई अभिनेत्री नहीं है।’ यूजर के इस ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने इमोजी के साथ कॉमेंट का जवाब दिया है।

कंगना के बुरी तरह ट्रोल होने के बाद रिचा चड्ढा ने भी एक ट्वीट किया है। हालांकि, रिचा ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन उनका निशाना कंगना रनौत ही मानी जा रही हैं। उन्होंने एक टेक्सट शेयर करते हुए लिखा, ‘आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार (NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER) के लक्षण, ध्यान से पढ़ें।’

रिचा चड्ढा द्वारा शेयर की तस्वीर में अपनी असफलता के लिए दूसरों पर आरोप लगाना, निजी और सार्वजनिक जीवन में अलग तरीके से पेश आना, अपने सपनों की दुनिया में रहना, अपने एजेंडा के लिए झूठ बोलना और गलत तथ्य रखना, लोगों को उकसाना और उन पर आरोप लगाना और अपनी गलती स्वीकार नहीं करना जैसे लक्षण शामिल हैं।

गौरतलब है कि, कंगना रनौत हाल ही ने ट्वीट किया था, ‘मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अलर्ट, एक परफॉर्मर के तौर पर मैं जितनी रेंज दिखाती हूं, इस ग्लोब में किसी और ऐक्ट्रेस में अब तक नहीं है। लेयर्ड किरदार दिखाने क लिए मेरे पास मेरिल स्ट्रीप जैसा रॉ टैलंट है वहीं ऐक्शन और ग्लैमर के लिए गल गडोट जैसा।’ इसके साथ कंगना ने ‘थलाइवी’ और ‘धाकड़’ की तस्वीरें शेयर की हैं।

एक अन्य ट्वीट में कंगना ने लिखा था, ‘मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं, अगर इस ग्रह पर कोई और अभिनेत्री मुझसे ज्यादा रेंज और बेहतरीन क्राफ्ट दिखा सके तो मैं वादा करती हूं कि अपना अहम छोड़ दूंगी तब तक मैं इस गर्व का सुख ले सकती हूं।’

I am open for debate if anyone can show me more range and brilliance of craft than me by any other actress on this planet I promise to give up my arrogance, until then I can surely afford the luxury of pride #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/0RXB1FcM43

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 9, 2021