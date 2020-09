क्रिकेटर सुरेश रैना ने पंजाब में अपनी बुआ के परिवार के साथ हुए हादसे पर चुप्पी तोड़ी है। रैना ने अपने परिवार के साथ हादसे हुए डरवाने से भी ज्यादा बुरा बताया है। बता दें कि, पिछले हफ्ते सुरेश रैना के अंकल की पंजाब के पठानकोट जिले में डकैतों के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस दौरान रैना के कजिन और बुआ पर भी हमला हुआ था। तीन दिन तक मौत से लड़ाई लड़ने के बाद रैना के कजिन का भी निधन हो गया, जबकि उनकी बुआ की हालत भी गंभीर बनी हुई।

क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी बुआ के परिवार पर हमले को लेकर कहा है कि पंजाब में उनके परिवार के साथ जो हुआ वह भयावह से भी परे है। उन्होंने कहा कि अभी तक वह यह भी नहीं जानते हैं कि हमला किसने किया। परिवार पर हमले की वजह से दुबई में आईपीएल छोड़कर देश लौटे रैना ने ट्विटर के जरिए बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनके परिवार पर क्या गुजरी है। उन्होंने पंजाब पुलिस और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मदद मांगी है।

सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा, ”मेरे परिवार के साथ पंजाब में जो हुआ वह भयानक से भी परे है। मेरे अंकल की हत्या कर दी गई। मेरी बुआ और मेरे दोनों कजिन गंभीर रूप से जख्मी हुए। दुर्भाग्य से जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए मेरे कजिन की भी पिछली रात मौत हो हो गई। मेरी बुआ की गी हालत गंभीर है और वह लाइफ सपोर्ट पर हैं।”

रैना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ”आज तक हम यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में उस रात क्या हुआ और किसने यह किया? मैं पंजाब पुलिस से इस मामले की जांच की अपील करता हूं। कम से कम हमें यह बताया जाए कि यह जघन्य अपराध किसने किया। उन अपराधियों को और अपराध करने के लिए बख्शा नहीं जाना चाहिए।”

बता दें कि, सुरेश रैना ने अपने इस ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीएमओ पंजाब को भी टैग किया है।

Till date we don’t know what exactly had happened that night & who did this. I request @PunjabPoliceInd to look into this matter. We at least deserve to know who did this heinous act to them. Those criminals should not be spared to commit more crimes. @capt_amarinder @CMOPb

