महाराष्ट्र में एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

समाचार एजेंसी ANI के मताबिक, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि, “अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि आदेश का तुरंत पालन किया जाए।”

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा “अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच में सहयोग करें। जेल अधीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत बांड निष्पादित किया जाए।”

Arnab Goswami bail plea in Supreme Court: A Bench headed by Justice Chandrachud says Arnab Goswami and two other accused be released on interim bail on a bond of Rs 50,000. It directs the Commissioner of Police to ensure the order is followed immediately. https://t.co/7x9y0DjkKd

