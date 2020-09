इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इनकी आवाज की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इस शख्स का नाम सौरव किशन (Saurav Kishan) है और उन्हें मॉडर्न जमाने का मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) बताया जा रहा है। सौरव किशन सोशल मीडिया पर छोटा मोहम्मद रफी नाम से काफी मशहूर है। इसकी आवाज की तुलना लोग मोहम्मद रफी से कर रहे हैं। वहीं, इस युवक की आवाज सुनकर अब इनके फैंस की लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी शामिल हो गए हैं।

दरअसल, जुदीश राज नाम के ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “इस लड़के का नाम सौरव किशन वो केरल के कोझिकोड का रहने वाले हैं। लोकल एरिया में लोग उन्हें छोटा रफी के नाम से जानते हैं।” यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लोग लड़के को छोटा रफी कहकर बुला रहे हैं। तमाम यूजर्स ने किशन की आवाज और उनके गानों की तारीफ की है और ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद करने की अपील की है।

इस वीडियो को आनंद महिंद्रा तक ने शेयर किया है। आनंद महिंद्रा ने इस युवक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हम लोग कई दशक से नए मोहम्मद रफी का इंतजार कर रहे थे। इसकी आवाज सुनकर लग रहा है कि हम लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। मैं इस क्लिप से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं।”

We have been waiting for decades for a new Mohammed Rafi. It sounds as if we may have to wait no longer… I couldn’t switch this clip off… https://t.co/QhM3koPlVE

