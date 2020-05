कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन मजदूरों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है, घर वापसे जाते समय मजदूर तमाम तरह की दिक्कतों का सामने करने को मजबूर हैं। इस संकट की घड़ी में कई लोग फरिश्ता बनकर सामने आए है, इनमें एक नाम बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद का भी शामिल है।

मुंबई में काम के चलते रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए अभिनेता सोनू सूद मसीहा बनकर सामने आए है। सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं बल्कि मुंबई में रहने वाले छात्रों के लिए भी सोनू सूद किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हुए। लॉकडाउन के बीच इसका नजारा कई बार देखने को मिला है।

वह मुंबई से प्रवासियों को बस के माध्यम से घर पहुंचाने में लगातार मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपने ट्विटर हैंडल से जरूरतमंद लोगों को लगातार रिप्लाई भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स समेत कई लोग इस सराहनीय कार्य के लिए सोनू सूद की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘सोनू सूद भाई हम लोग 16 दिन से पुलिस चौकी का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हम लोग का काम नहीं हो रहा। हम लोग धारावी में रहते हैं बिहार जाना है।’ इस पर सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘भाई चक्कर लगाना बंद करो और रिलैक्स करो। दो दिन में बिहार में अपने घर का पानी पियोगे। डिटेल भेजो।’

वहीं जब एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘सर हम लोग भी मुंबई में फंसे हैं। बिहार जाना है। पुलिस चौकी में फॉर्म भरा है अभी तक कॉल नहीं आया।’ इस पर सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘टिंकू भाई। अपनी डिटेल भेजो। मां बाप से मिलने का समय आ गया है मेरे दोस्त।’

एक अन्य यूजर ने लिखा, “सोनू सूद सर मेरे गांव के लोग है मजदूरी करने के लिए गए थे मुबंई में फसें हुए है। आपसे से आग्रह है कि कोई रास्ता निकले ये लोग को अपने घर आने के लिए सीतामढ़ी बिहार ललक रहे है इस मानवीय सहयोग के लिए हमारा पुरा गाव आपसे आशावादी है।” इस पर सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए लिखा, “गाँव वालों से कहना जल्दी ही मुलाक़ात होगी”

In his continuous efforts of sending migrant workers to their homes, our great actor @SonuSood has sent another group of workers to UP & Bihar today.

You are the real Hero & inspiration to many bro. No words to describe ur immense contribution during these tough times#SonuSood pic.twitter.com/Inbrt3KjE0

— Rahul Trehan 🇮🇳 (@imrahultrehan) May 18, 2020