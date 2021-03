देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिलने के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जरूरत को खारिज करते हुए सचिन वाजे को ईमानदार और सक्षम अधिकारी बताया है। वहीं, मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 25 मार्च तक NIA की कस्टडी में भेज दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को कहा, “मेरा मानना है कि सचिन वाजे एक बहुत ही ईमानदार और सक्षम अधिकारी हैं। उसे जिलेटिन की छड़ें पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक संदिग्ध मौत भी हुई। मामले की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि, “इसके लिए किसी केंद्रीय टीम की जरूरत नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम एनआईए का सम्मान करते हैं लेकिन हमारी पुलिस ने भी ऐसा किया है। मुंबई पुलिस और एटीएस अच्छी तरह से सम्मानित हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां बार-बार मुंबई में प्रवेश करती हैं और मुंबई पुलिस का मनोबल गिराती हैं। यह राज्य में अस्थिरता पैदा करती है और मुंबई पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाती है।”

We respect NIA but our Police could've done it too. Mumbai Police & ATS are well respected but central agencies repeatedly enter Mumbai & demoralise Mumbai Police – it creates instability in the state & creates pressure on Mumbai Police & administration: Sanjay Raut, Shiv Sena MP

