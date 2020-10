मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) हेरफेर रैकेट के सिलसिले में ‘रिपब्लिक टीवी’ के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिव सुब्रमण्यम सुंदरम को एक समन जारी कर शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, कंपनी के सीएफओ आज मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं, चैनल ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य वित्त अधिकारी ने कहा कि 16 अक्टूबर तक उनके अपॉइंटमेंट पहले से निर्धारित हैं। इसलिए उन्होंने कोई और तारीख देने का आग्रह किया है। वहीं, टीवी रेटिंग हेरफेर के मामले में रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल कर जल्द इस मामले की सुनवाई करने की मांग की है। याचिका में मुंबई पुलिस के समन को भी चुनौती दी गई है।

Despite summons, Republic TV's Chief Financial Officer (CFO) does not appear before Mumbai Police to record his statement in connection with TRP manipulation racket, says channel has approached Supreme Court

