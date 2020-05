अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी अपने एक डिबेट को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के इस डिबेट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं।

दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में टिड्डियों के हमले का नया संकट सामने आया है। टिड्डों के हमले के चलते देश में कई हजार हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। टीवी चैनलों पर इस बात को लेकर खबरें भी चल रही हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में ‘रिपब्लिक टीवी’ के एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताई जिसके बाद उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है।

अर्नब गोस्वामी कहते हैं, “दर्शकों जो सबसे कमजोर लुटा पिटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं… उसको हम लोग कहते हैं पिद्दी-पिद्दी। वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी क्या पिद्दी और पिद्दी का सोरमा और पिद्दी से भी जो गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो टिड्डियों के हमले से ही हार गया है। पाकिस्तान में टिड्डियों के हमले से आपातकाल लगा हुआ है। हालत तो यह है कि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अनाज तो हमारे पास ही नहीं टमाटर प्याज इतने महंगे कि हम पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते।”

इसके आगे अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान को एक सलाह देते नजर आए। उन्होंने कहा, “पाकिस्तानियों एक काम करो तुम टिड्डियों की बिरयानी बनाकर खाओ। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान तुम्हारे पास तो आतंकी भी नहीं बचे हैं। सबको हमने सूली पर चढ़ा दिया तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया है और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान टिड्डियों से कराची को भी नहीं बचा पाया।”

अर्नब गोस्वामी ने आगे कहा, “ऐसे हालात में पूरा भारत पूछता है कि क्या पाकिस्तान अब भारत के लिए टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया हैं? क्या हिन्दुस्तान के हमलों से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा हैं पाकिस्तान?”

Arnab Goswami is "cancer of journalism", this man is a source of embaressment for the Indian media. He is just a loud, annoying, debased character, who hardly understands what a "debate" means.pic.twitter.com/M3F5GN95Cb

— ALI SOHRAB {काकावाणी 2.0} (@007AliSohrab) May 30, 2020