भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंगलवार (19 मई) को कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और टिप्पणी से यह ‘‘मजबूत संदेश’’ गया है कि विपक्षी दल को ‘‘आपातकाल वाली मानसिकता’’ त्यागनी चाहिए और लोकतांत्रिक आदर्शों का सम्मान करना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, ‘‘महाराष्ट्र में कोविड-19 स्थिति चिंताजनक है तथा मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पत्रकारों को चुप कराने के बजाय अपनी ऊर्जा लोगों के उपचार में लगाएगी। भारत के लोग कांग्रेस के दुस्साहस को देख रहे हैं और उसके घमंड के लिए उसे दंडित करते रहेंगे।’’

नड्डा ने कहा, ‘‘आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। अदालत की टिप्पणी से आपातकाल लागू करने वाली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बोलने वाली, मीडिया की आजादी को कुचलने वाली कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए तथा अपने कामकाज का तौर तरीका बदलना चाहिए।’’

Today, the Hon'ble SC has made important observations. The Court's observations should make the perpetrators of emergency, the assaulters of free speech and tramplers of media freedom- the Congress Party – introspect and change their style of functioning.

